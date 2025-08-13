В Британии заявили о планах Трампа предложить Путину добычу минералов на Аляске

Президент США Дональд Трамп планирует предложить своему российскому коллеге Владимиру Путину разработку редкоземельных минералов на Аляске в ходе предстоящей встречи. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник.

По данным издания, американский лидер также может предложить снять запрет на поставку запчастей и оборудования для обслуживания в России самолетов гражданской авиации. По словам источника, подобная сделка может оказаться выгодной для американской компании Boeing.

Саммит Трампа и Путина пройдет на Аляске в городе Анкоридж 15 августа. Президенты США и России обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине.

13 августа Трамп во время видеоконференции с главой Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран Европы назвал целью своей встречи с президентом России Владимиром Путиным достижение прекращения огня на Украине.

Ранее Зеленский раскрыл, каким должен быть главный пункт переговоров на Аляске.