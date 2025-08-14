На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Володин передал руководству КНДР послание Путина

Володин передал властям КНДР поздравления Путина с 80-летием освобождения Кореи
duma.gov.ru

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин передал руководству и народу КНДР поздравление президента РФ Владимира Путина с 80-летием освобождения Кореи от колониального господства Японии. Он сделал это во время торжественного собрания, посвященному этой знаменательной дате, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

«Перед собравшимися выступил председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын. От имени президента России Владимира Путина руководство и народ Кореи поздравил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, зачитав текст послания», — сказано в сообщении.

Володин во главе делегации Госдумы находится с официальным визитом в Северной Корее по приглашению Верховного народного собрания КНДР. Визит будет продолжаться до пятницы, 15 августа.

В июле в КНДР побывал министр иностранных дел России Сергей Лавров. На торжественном приеме в городе Вонсан он заявил, что в подмосковном военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» появится монумент в честь совместной борьбы СССР и Северной Кореи с японским милитаризмом. А в КНДР появится монумент в память о воинах Корейской Народно-Освободительной Армии, которые вместе с Вооруженными силами РФ освобождали Курскую область.

Ранее в Кремле объяснили, кто для России КНДР, Китай и Иран.

