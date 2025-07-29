КНР, Северная Корея и Иран являются союзниками РФ, с которыми она разделяет видение основ мироустройства. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Россия впервые в истории в одиночку противостоит коллективному Западу. Представители СМИ поинтересовались, какая роль в этом конфликте отведена Пекину, Пхеньяну и Тегерану.

«Это наши союзники, наши партнеры, страны, с которыми мы разделяем видение основ мироустройства», — отметил Песков.

28 июля Лавров выступил с речью на форуме «Территория смыслов». Во время мероприятия он заявил, что Россия в первый раз воюет одна против всего Запада. Как он сказал, в годы Первой мировой войны и Второй мировой войны у страны были союзники, однако сейчас их нет. В связи с этим дипломат призвал полагаться только на собственные силы и не допускать слабости.

Кроме того, министр раскрыл условия завершения украинского конфликта. Первое условие — прекращение расширения НАТО, в том числе за счет Украины. Второе условие — признание реалий, закрепленных в Конституции РФ. Речь идет о новых территориях, вошедших в состав страны.

Ранее Лавров оценил вклад КНДР в освобождение Курской области.