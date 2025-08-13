Российские депутаты прилетели в КНДР

Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Пхеньян с официальным визитом

Делегация российских депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным прилетела с официальным визитом в Пхеньян. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента РФ.

Как отмечается в пресс-релизе, делегацию из России пригласило Верховное народного собрание КНДР (парламент). Визит будет продолжаться до пятницы, 15 августа. В ходе него запланированы встречи и мероприятия в честь 80-летия Освобождения Кореи от японского колониального господства.

В июле в КНДР побывал глава МИД России Сергей Лавров. На торжественном приеме в городе Вонсан он заявил, что в подмосковном военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» появится монумент в честь совместной борьбы СССР и Северной Кореи с японским милитаризмом. А в КНДР появится монумент в память о воинах Корейской Народно-Освободительной Армии, которые вместе с ВС РФ освобождали Курскую область.

Ранее россиян в КНДР угостили бургером Ким Чен Ына.