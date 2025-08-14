На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Володин встретился с Ким Чен Ыном

Председатель Госдумы Володин провел встречу с Ким Чен Ыном в Пхеньяне
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках официального визита в Пхеньян. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Там заявили, что в ходе встречи председатель Госдумы передал Ким Чен Ыну теплые слова приветствия от президента России Владимира Путина и поздравления с 80-й годовщиной освобождения Кореи от колониального господства Японии. Он также выразил лидеру КНДР слова признательности за поддержку РФ корейским народом в борьбе с украинскими захватчиками в Курской области.

Володин во главе делегации Госдумы находится с официальным визитом в Северной Корее по приглашению Верховного народного собрания КНДР. До этого он провел встречу с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рен Хэ, во время которой обсуждались новые форматы межпарламентского взаимодействия. Визит будет продолжаться до пятницы, 15 августа.

В июле в КНДР побывал глава МИД России Сергей Лавров. На торжественном приеме в городе Вонсан он заявил, что в подмосковном военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» появится монумент в честь совместной борьбы СССР и Северной Кореи с японским милитаризмом. А в КНДР появится монумент в память о воинах Корейской Народно-Освободительной Армии, которые вместе с Вооруженными силами РФ освобождали Курскую область.

Ранее Ким Чен Ын заявил о «безусловной поддержке» России в разрешении конфликта на Украине.

