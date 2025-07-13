Ким заявил о «безусловной поддержке» России в разрешении конфликта на Украине

Ким Чен Ын заявил о безусловной поддержке РФ при урегулировании на Украине

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита главы МИД России Сергея Лаврова подтвердил «безусловную поддержку» руководства РФ при разрешении украинского конфликта. Об этом сообщает ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи).

Согласно пресс-релизу, Северная Корея готова безоговорочно поддержать все меры властей РФ по кардинальному урегулированию ситуации на Украине в соответствии с духом договора между Пхеньяном и Москвой.

«Товарищ Ким Чен Ын выразил уверенность, что под выдающимся руководством президента РФ Владимира Путина армия и народ России непременно добьются победы в священном деле по защите достоинства и ключевых интересов страны, процветания РФ», — говорится в тексте заявления.

Как уточняется, Ким также от души пожелал, чтобы российской стороне всегда сопутствовали «победа и слава».

11 и 12 июля Лавров посетил с визитом КНДР. В рамках него он провел переговоры с министром иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи и встретился с Ким Чен Ыном. Последнему Лавров передал послание от президента Владимира Путина, в котором тот подтвердил приверженность всем договоренностям. Также дипломат поблагодарил КНДР за поддержку в рамках СВО и назвал отношения двух стран «непобедимым братством».

Ранее Лавров и Ким посмеялись над своей вредной привычкой.