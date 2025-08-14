На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков назвал беспрецедентным подход Трампа к решению сложных вопросов

Президент США Дональд Трамп демонстрирует беспрецедентно необычный подход к решению самых сложных вопросов, что получает достаточно высокую оценку российского лидера Владимира Путина. Об этом в ходе интервью, запись которого в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Трамп демонстрирует беспрецедентно необычный подход к решению самых сложных вопросов, что получает достаточно высокую оценку Москвы и <...> Путина лично», — сказал представитель Кремля.

Он обратил внимание, что российский лидер неоднократно говорил, что для РФ предпочтительным является урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами. В Москве считают, что американский лидер искренне хочет этому помочь, подчеркнул Песков.

15 августа в штате Аляска состоятся очные переговоры Путина и Трампа. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, сначала главы государств проведут беседу тет-а-тет. После этого состоятся переговоры с участием членов делегаций двух стран, в том числе в формате рабочего завтрака.

Ожидается, что центральной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине. Также, по словам Ушакова, американский и российский лидеры могут обменяться мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.

Ранее президент США оценил вероятность успеха встречи с российским коллегой.

