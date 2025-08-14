Трамп сообщил о планах встретиться с Зеленским после саммита с Путиным

Трамп заявил о планах провести встречу с Зеленским после саммита с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире Fox News Radio, что после встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске собирается связаться с главой Украины Владимиром Зеленским для обсуждения организации второй встречи.

«В зависимости от того, как пройдет встреча, я позвоню президенту Зеленскому и скажу: давай организуем встречу — где бы мы ее ни проводили. Пока не знаю, где она пройдет», — сказал американский лидер.

По его словам, есть три возможных места проведения этой встречи. Один из вариантов — «остаться на Аляске», отметил Трамп.

«Это было бы проще всего», — добавил он.

Саммит Россия — США состоится на Аляске в городе Анкоридж 15 августа. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча запланирована на 22:30 по московскому времени и начнется с беседы тет-а-тет, где кроме глав двух государств будут только переводчики. По его словам, лидеры России и Соединенных Штатов обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине и другие темы.

