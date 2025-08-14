На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле спрогнозировали итог саммита Путина и Трампа на Аляске

Песков: Путин и Трамп по итогам саммита очертят круг договоренностей и пониманий
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп по итогам саммита на Аляске очертят круг договоренностей и пониманий, которых им удастся достичь. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, по итогам переговоров будет проведена совместная пресс-конференция лидеров России и США.

«Президент, конечно же, очертит тот круг договоренностей, пониманий, которых удастся достичь», — заявил Песков.

До этого портал Axios писал, что саммит Россия — США на Аляске может привести к трем вариантам развития событий. По данным журналистов, может произойти «безоговорочное прекращение огня» на Украине, отказ России идти на уступки, либо дальнейшее обсуждение предложений американской стороны.

Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в Анкоридже 15 августа в 11:30 по местному времени (или в 22:30 мск).

Ранее в США прокомментировали идею обмена территориями между РФ и Украиной.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
