В США прокомментировали идею обмена территориями между РФ и Украиной

Рубио: для мира на Украине нужны гарантии безопасности и обмен территориями

Для мира на Украине нужны гарантии безопасности и обмен территориями. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время встречи с министром иностранных дел Парагвая Рубеном Рамиресом Лескано, передает ТАСС.

Президент США Дональд Трампа отмечал, что рассчитывает во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске понять, возможен мир на Украине или нет, напомнил Рубио.

15 августа Трамп и Путин проведут переговоры на Аляске. Встреча пройдет на военной базе Эльмендорф – Ричардсон возле Анкориджа. Встреча запланирована на 22:30 по московскому времени и начнется с беседы тет-а-тет, где кроме лидеров будут только переводчики.

Ключевая тема предстоящих переговоров американского и российского президентов — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кроме того, Москва пригласила главу Белого дома провести следующую встречу на российской территории.

Ранее помощник президента России Ушаков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа.