В США назвали три вероятных исхода встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске может привести к трем вариантам развития событий: «безоговорочному прекращению огня» на Украине, отказом России идти на уступки, либо дальнейшими обсуждениями предложений США. Об этом пишет портал Axios.

«Рассмотрим три возможных варианта исхода саммита сверхдержав в Анкоридже», — пишет издание.

Первым возможным вариантом портал считает «безоговорочное прекращение огня», которого, как предполагается, может добиться Трамп по итогам встречи с Путиным. Это может открыть путь к содержательным мирным переговорам, несмотря на непримиримые позиции РФ и Украины, пишет Axios.

Вторым вариантом, считают журналисты издания, станет то, что «Путин не сдвинется с места». Тогда Трамп может ответить дальнейшими мерами по ограничению экспорта российской нефти, говорится в материале.

Наконец, речь может пойти о том, пишет Axios, что Путин «в принципе согласится» с предыдущими требованиями Трампа о прекращении огня, но настоит на «разъяснениях» и предварительных условиях.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в Анкоридже 15 августа в 11:30 по местному времени (или в 22:30 по мск). Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Помощник Путина подчеркнул, что подготовка встречи глав двух государств подходит к концу, отдельные моменты «делаются в интенсивном режиме» и решается масса вопросов, в том числе и с выдачей виз. Как уточнил Ушаков, вопрос конфликта на Украине станет центральной темой встречи двух президентов.

Ранее Ушаков перечислил темы, которые обсудят Путин и Трамп на Аляске.