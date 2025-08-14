Орбан назвал главное условие мира на Украине

Орбан: мир на Украине наступит, если Путин и Трамп договорятся

Мир на Украине возможен только в том случае, если президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут прийти к соглашению. Об этом в интервью порталу PragerU заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Если два больших босса, русский и американский, смогут напрямую договориться и разработать план того, как должен выглядеть мир в будущем <...> мир наступит скоро», — подчеркнул он.

15 августа Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине.

Вместе с Путиным участие в переговорах примет российская делегация, в состав которой в том числе вошли помощник российского президента Юрий Ушаков, глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее Ушаков рассказал, как долго делегация России пробудет на Аляске.