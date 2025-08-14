На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: встреча Путина и Трампа повлияла на планы ВСУ

Mundo: ротацию подразделений ВСУ остановили из-за встречи Путина и Трампа
Susan Walsh/AP

Предстоящие переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа повлияли на ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет испанская газета El Mundo.

«Встреча Путина и Трампа влияет на планирование украинских подразделений. Некоторые из тех, которые планировалось развернуть, уже остановлены в местах ротации. В то время как другие, которые собирались отводить, должны будут продержаться еще несколько дней», — говорится в публикации.

Встреча российского и американского президентов пройдет на Аляске 15 августа. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, переговоры начнутся в 11:30 по местному времени (22:30 мск) в Анкоридже.

Вместе с Путиным участие в переговорах с Трампом примет российская делегация, в состав которой в том числе вошли Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов. Главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Ушаков назвал символичным место встречи Путина и Трампа.

Встреча Путина и Трампа
