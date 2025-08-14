Кремль показал кадры совещания Путина перед российско-американским саммитом

Кремль: опубликовано видео совещания Путина перед саммитом РФ и США на Аляске

Появилось видео совещания, которое проводил президент России Владимир Путин перед российско-американским саммитом на Аляске. Кадры публикует пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин провел совещание о подготовке российско-американской встречи в верхах, которая пройдет 15 августа в Анкоридже», — говорится в сообщении.

14 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что глава государства провел совещание с членами высшего руководства России, представителями правительства и администрации.

Встреча российского и американского президентов пройдет на Аляске 15 августа. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, переговоры начнутся в 11:30 по местному времени (22:30 мск) в Анкоридже.

Вместе с Путиным участие в переговорах с президентом США Дональдом Трампом примет российская делегация, в состав которой в том числе вошли Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов. Главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Ушаков назвал символичным место встречи Путина и Трампа.