На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, кто на самом деле жаждет срыва переговоров Путина и Трампа

Военэксперт Алехин: Лондон жаждет срыва переговоров Путина и Трампа
true
true
true
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о том, что Украина готовит провокации перед встречей президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. По мнению эксперта, за спиной у Киева стоят британские спецслужбы. Лондон не заинтересован в мире и будет делать все, чтобы сорвать переговоры, считает он.

«МI-6 курирует Главное управление разведки Украины. Британцы осуществляют продуманные 10-20 лет назад планы. <...> Конечно, они не собираются выпускать Киев из войны. Под любыми предлогами будут затягивать конфликт. Англичане стоят на своем», — сказал Алехин.

Журналисты при этом полагают, что США могут повлиять на ситуацию, остановив поставки оружия Украине и пригрозив лидеру страны Владимиру Зеленскому обнародованием коррупционного компромата, который разрушит созданный западной пропагандой образ «украинского Черчилля». Британия при этом, по мнению издания, вряд ли сможет помочь киевской верхушке.

12 августа Минобороны России со ссылкой на данные источников сообщило, что украинская сторона готовит провокации для срыва встречи Путина и Трампа. В военном ведомстве заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют нанести удар с применением беспилотников и ракет по одному из жилых районов или больнице города Чугуев Харьковской области, а представители иностранных СМИ должны будут зафиксировать эти удары и возложить ответственность за атаку на РФ.

Саммит Россия — США состоится на Аляске в городе Анкоридж 15 августа. Путин и Трамп обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине.

Ранее в Британии поделились ожиданиями от предстоящей встречи президентов РФ и США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами