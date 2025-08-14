Военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о том, что Украина готовит провокации перед встречей президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. По мнению эксперта, за спиной у Киева стоят британские спецслужбы. Лондон не заинтересован в мире и будет делать все, чтобы сорвать переговоры, считает он.

«МI-6 курирует Главное управление разведки Украины. Британцы осуществляют продуманные 10-20 лет назад планы. <...> Конечно, они не собираются выпускать Киев из войны. Под любыми предлогами будут затягивать конфликт. Англичане стоят на своем», — сказал Алехин.

Журналисты при этом полагают, что США могут повлиять на ситуацию, остановив поставки оружия Украине и пригрозив лидеру страны Владимиру Зеленскому обнародованием коррупционного компромата, который разрушит созданный западной пропагандой образ «украинского Черчилля». Британия при этом, по мнению издания, вряд ли сможет помочь киевской верхушке.

12 августа Минобороны России со ссылкой на данные источников сообщило, что украинская сторона готовит провокации для срыва встречи Путина и Трампа. В военном ведомстве заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют нанести удар с применением беспилотников и ракет по одному из жилых районов или больнице города Чугуев Харьковской области, а представители иностранных СМИ должны будут зафиксировать эти удары и возложить ответственность за атаку на РФ.

Саммит Россия — США состоится на Аляске в городе Анкоридж 15 августа. Путин и Трамп обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине.

Ранее в Британии поделились ожиданиями от предстоящей встречи президентов РФ и США.