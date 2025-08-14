ERR: убытки железнодорожников в Эстонии выросли в 6 раз из-за санкций против РФ

Годовые убытки эстонской государственной железнодорожной компании Eesti Raudtee выросли более чем в шесть раз из-за антироссийских санкций и пандемии коронавируса. Об этом сообщает ERR со ссылкой на министерство климата страны.

Согласно данным ведомства, убытки Eesti Raudtee выросли с €5 млн в 2016 году до €30,7 млн в 2024-м. По прогнозам экспертов, ожидается дальнейший рост убытков железнодорожников — до €35 млн в текущем году, €38 млн — в 2026-м и далее вплоть до €50 млн.

В министерстве отметили, что ключевой причиной проблемы стало сокращение грузоперевозок. В лучшие годы российский транзит составлял до 40 млн тонн грузов, сейчас этот показатель упал до 3 млн тонн. Чтобы выйти в ноль, Eesti Raudtee необходимо перевозить 20–25 млн тонн грузов в год, но достичь такой показателя в нынешних условиях невозможно, резюмировали в статье.

До этого сообщалось, что лидеры европейских стран продолжат вводить новые санкции против РФ на фоне предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. В Еврокомиссии отметили, что США совместно с партнерами ЕС продолжит оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине. Кроме того, Евросоюз продолжит оказывать давление на РФ в виде ограничительных мер.

Ранее политолог заявил, что новые санкции ЕС против РФ обернуться концом глобализации.