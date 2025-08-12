На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЕС продолжит вводить антироссийские санкции на фоне встречи Путина и Трампа

Лидеры ЕС продолжат вводить меры против РФ на фоне встречи Путина и Трампа
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Лидеры европейских стран на фоне предстоящих переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по конфликту на Украине заявили о намерении вводить новые санкции против РФ. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Еврокомиссии (ЕК), передает РИА Новости.

Сообщается, что совместно с США и другими партнерами ЕС продолжит оказание политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Украине.

«ЕС также продолжит поддерживать и вводить ограничительные меры против России», — говорится в документе.

15 августа Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

22 июля Лавров назвал тревожным сигналом антироссийские заявления руководителей НАТО и европейских чиновников. По словам министра, «любые поползновения», которыми грозится министр обороны ФРГ Борис Писториус, в частности, заявления о готовности напасть на Калининградскую область, — все это посылает очень тревожный сигнал о том, какие планы «варятся» в Европе.

Ранее в Кремле заявили, что Евросоюз теряет свое политическое влияние.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
