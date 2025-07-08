Политолог назвал последствия новых санкций ЕС против России

Попытка изолировать Россию обернется разрывом мировой экономической системы и печальным концом глобализации. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро о намерении Европейского союза (ЕС) ввести «самые жесткие санкции с 2022 года» против Москвы.

«Европе останется только надеяться на снабжение ресурсами и энергоносителями из США. Китай прочнее встанет на сторону России. Ведущие экономики мира сильно покалечат друг друга, но европейцы, по-видимому, готовы к такому негативному, в том числе болезненному для себя сценарию», — пояснил эксперт.

И все это ради последней попытки разрушить российскую экономику, заключил он.

7 июля Барро сообщил, что Евросоюз координирует усилия с американскими сенаторами и готовится ввести «самые жесткие санкции» против РФ с 2022 года. По его словам, в том числе рестрикции затронут нефтяные доходы Москвы, а также российских финансовых игроков и посредников в других странах, которые помогают обходить ограничительные меры.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что Москва будет делать все возможное, чтобы минимизировать последствия санкций, вводимых ЕС.

Ранее в Совфеде посоветовали ЕС «не надорваться» при принятии новых санкций.