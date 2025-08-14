На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-разведчик США заявил, что расширение НАТО на восток не возобновится

Аналитик Риттер: расширение НАТО на восток остановлено и не возобновится
Rich Schultz/AP

Продвижение НАТО на восток прекращено, заявил в интервью ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

По его мнению, этот процесс уже не возобновится. Он пояснил, что, с его точки зрения, РФ сейчас стремится к тому, чтобы вывести с востока военные ресурсы, оказавшиеся на там вместе с расширением альянса.

«После объединения Германии, никакие войска не должны были входить в Восточную Германию. И все же НАТО расширилось, и теперь у нас есть американские войска в Польше», — сказал Риттер.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Он упомянул и системы ПРО (противоракетной обороны) в Румынии и Польше. Эксперт считает, что эти страны могут быть частью НАТО и иметь собственные ВС.

«Но нет необходимости, чтобы НАТО проецировало военную мощь дальше, поскольку это представляет прямую угрозу национальной безопасности России», — заключил он.

В конце июля глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условия Москвы по урегулированию конфликта на Украине: они предполагают отказ от втягивания Киева в НАТО, прекращение расширения альянса и признание реалий на земле. Он считает, что ближайшее десятилетие будет непростым из-за появления различных мировых угроз. В НАТО же полагают, что это Москва в перспективе трех-пяти лет может нарастить силы и атаковать альянс.

Ранее в переброске истребителей США в Норвегию увидели скрытый сигнал Кремлю.

