На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В переброске американских истребителей в Норвегию увидели скрытый сигнал Кремлю

NI: США переброской бомбардировщиков в Норвегию отправили сигнал Кремлю
true
true
true
close
U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron Allmon/ABACAPRESS.COM/Reuters

США послали России сигнал, перебросив самолеты-бомбардировщики B-1B Lancer в Норвегию, к российской границе. Об этом пишет The National Interest.

Автор статьи отмечает, что Кремль обязательно обратит внимание на то, что самолеты военно-воздушных сил США проводят учения с истребителями НАТО в Северной Европе.

12 августа Объединенное авиационное командование (AIRCOM) Североатлантического альянса сообщило, что три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer американских ВВС прибыли на авиационную базу Эрланн в Норвегии.

Они вылетели с авиабазы Дайс, штат Техас, США, и приземлились 9 августа для участия в развертывании оперативной группы бомбардировщиков в Европе. B-1B сопровождали истребители EF/A-18M «Хорнет» ВВС Испании, базирующиеся на авиабазе Кефлавик в Исландии.

Авиационная база Эрланн является местом проведения учений НАТО в полярном регионе.

Ранее США направили к границам РФ самолет радиологического контроля.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами