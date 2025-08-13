В переброске американских истребителей в Норвегию увидели скрытый сигнал Кремлю

США послали России сигнал, перебросив самолеты-бомбардировщики B-1B Lancer в Норвегию, к российской границе. Об этом пишет The National Interest.

Автор статьи отмечает, что Кремль обязательно обратит внимание на то, что самолеты военно-воздушных сил США проводят учения с истребителями НАТО в Северной Европе.

12 августа Объединенное авиационное командование (AIRCOM) Североатлантического альянса сообщило, что три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer американских ВВС прибыли на авиационную базу Эрланн в Норвегии.

Они вылетели с авиабазы Дайс, штат Техас, США, и приземлились 9 августа для участия в развертывании оперативной группы бомбардировщиков в Европе. B-1B сопровождали истребители EF/A-18M «Хорнет» ВВС Испании, базирующиеся на авиабазе Кефлавик в Исландии.

Авиационная база Эрланн является местом проведения учений НАТО в полярном регионе.

Ранее США направили к границам РФ самолет радиологического контроля.