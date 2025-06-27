«Сами скоро сдохнут, а нас хоронят»: Путин — о санкциях, Украине и уважении к Трампу

Владимир Путин завершил двухдневный визит в Белоруссию, в рамках которого принял участие в саммите ЕАЭС. По итогам поездки российский президент пообщался с журналистами: он рассказал о новом раунде переговоров с Украиной, своем уважении к Дональду Трампу и агрессии Запада в сторону РФ. Главные заявления – в материале «Газеты.Ru».

Переговоры с Украиной

Президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Белоруссию на саммит ЕАЭС сообщил о готовности России к третьему раунду переговоров с Украиной.

По его заявлению, стороны условились, что новая встреча состоится после выполнения достигнутых ранее гуманитарных договоренностей — обмена военнопленными и телами погибших военнослужащих. Он сообщил, что главы делегаций находятся в оперативном контакте и «постоянно созваниваются».

«Договаривались, что после завершения этой стадии мы проводим третий раунд переговоров. В целом мы к этому готовы. Нужно согласовать место, время», — сказал президент.

При этом он добавил, что Россия готова передать Украине еще три тысячи тел погибших .

Предметом обсуждения на третьем раунде, как полагает Путин, должны стать проекты меморандумов по прекращению огня, которые на данный момент «абсолютно противоположны». По словам российского лидера, в этом «удивительного ничего нет», а переговоры «для того и организуются, и проводятся, чтобы искать пути сближения».

При этом Путин подчеркнул, что завершить специальную военную операцию Россия хочет «с нужным ей результатом». Он отметил, что Москва пыталась решить проблему Донбасса мирным путем восемь лет, однако ее «обманули».

«Мы восемь лет пытались договориться, чтобы мирным путем решить этот вопрос. Нас обманули, публично признались опять в этом. И бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции публично же сказали, что не собирались они выполнять Минских соглашений, а все это подписали только для того, чтобы накачать оружием украинский режим, и вели эту войну, необъявленную, восемь лет», — заявил глава государства, подчеркнув, что Россия «была вынуждена» применить вооруженные силы.

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Об агрессии Запада и санкциях

Обвинения в агрессии в адрес России Путин назвал необоснованными: по его словам, агрессию проявляет «так называемый коллективный Запад».

«Так называемое западное сообщество, коллективный Запад, если вообще можно назвать коллективным на сегодняшний день, но тем не менее, все переставляет с ног на голову. Почему? Потому что и увеличение расходов на военные цели, и милитаристский угар, о котором мы сейчас сказали, все основано на одном тезисе — на агрессивности России. А это ровно все наоборот», — сказал глава государства.

В качестве примера агрессивного поведения западных государств он привел расширение НАТО на восток: по словам президента, опасения России на этот счет игнорировали, Москву «посылали подальше» с ее мнением, несмотря на обещания о нерасширении альянса.

«Нас надули, обманули грубо, как у нас в народе говорят, кинули просто по поводу нерасширения НАТО на восток. Ведь хорошо всем, всему миру известно, что России было обещано: ни одного дюйма на восток НАТО продвигаться не будет. И потом одна волна расширения за другой», — подчеркнул Путин.

При этом он заявил, что Западу не удастся ограничить поставки российской нефти — это «невозможно на сегодняшний день», так как потребление нефтепродуктов в мире растет в связи с ростом экономики, — а санкции против энергетического сектора едва ли отразятся на России.

«Ничего здесь такого, что пошло бы на пользу европейской экономике, я не вижу. Будет ли это какой-то вред для нас, мы посмотрим исходя из тех реалий, которые будут складываться. Но я не думаю, что это существенным образом на нас отразится», — сказал глава государства.

Он добавил, что страны, вводящие против РФ санкции, делают хуже самим же себе. По словам Путина, российская экономика в 2024 году выросла на 4,3%, а «индустриальные центры развития в Европе» находятся на грани рецессии.

«Что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там! А нас хоронят, не переставая », — почеркнул Путин.

О расходах на ВПК

Российский лидер также сообщил, что в перспективе Россия будет снижать расходы на оборону.

«Пока нет договоренности окончательной между Минобороны, Минфином, Минэкомразвития, но в целом все думают именно в этом направлении. А Европа думает о том, как поднять свои расходы наоборот. Так кто готовится к каким-то агрессивным действиям? Мы или они?» — обратил внимание Путин.

По словам президента, на данный момент РФ тратит на военные нужды 13,5 трлн рублей — 6,3% ВВП. Высокие военные расходы он назвал проблемой для бюджета.

«Мы заплатили за это (рост военных расходов. — «Газета.Ru») инфляцией», — пояснил глава государства.

Он добавил, что сейчас власти РФ принимают меры против инфляции, чтобы смягчить снижение экономики и обеспечить ей «мягкую посадку» — из-за этого темпы роста ВВП в 2025 году будут «скромнее» .

Об отношениях с США

Говоря о российско-американских отношениях, Путин признался, что с уважением относится к президенту США Дональду Трампу.

«Я отношусь к действующему президенту Соединенных Штатов с большим уважением, он прошел очень тяжелый, сложный и небезопасный путь возвращения к власти и в Белый дом», — отметил президент РФ.

По его мнению, благодаря Трампу отношения двух стран «начинают выравниваться». При этом встреча с американским лидером, которая обсуждалась в последнее время, требует подготовки, добавил Путин.

«Я так же, как и он, считаю, что такие встречи нужно готовить, и по результатам мы должны выходить на какие-то новые рубежи сотрудничества», — сказал глава государства.

Президент РФ также сообщил, что сейчас между внешнеполитическими ведомствами и спецслужбами России и США существуют рабочие контакты .

«У нас рабочий контакт налажен между основными ведомствами, между госдепом, министерством иностранных дел, между специальными службами. Что тоже очень важно, потому что, скажем, такой аспект, как борьба с терроризмом, он важен для нас в любой ситуации», — отметил Путин.

Глава РФ добавил, что приветствует потенциальное возвращение американских компаний на российский рынок, а также поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию украинского кризиса и добавил, что тот «искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке».