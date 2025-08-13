Захарова отреагировала на встречу Зеленского и лидеров ЕС стихотворением

Захарова сравнила встречу стран Европы по Украине со стихотворением Михалкова

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала встречу президента Украины Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС фразой из стихотворения Сергея Михалкова «А что у вас?».

«Зеленский показал, как выглядела встреча глав ряда западных стран в преддверии российско-американского саммита. Напомнило бессмертное стихотворение Сергея Михалкова», — заявила она.

В посте представитель МИД привела полный текст произведения с известной фразой: «Дело было вечером, Делать было нечего».

13 августа президент США Дональд Трамп во время видеоконференции с главой Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран Европы назвал целью своей встречи с российским лидером Владимиром Путиным достижение прекращения огня на Украине.

По его словам, при отказе России от прекращения огня, страну ждут «последствия» от США.

Ранее США временно ослабили ряд антироссийских санкций.