США временно ослабили ряд антироссийских санкций

США до 20 августа разрешили запрещенные санкциями операции для саммита на Аляске

США разрешили до 20 августа 2025 года все операции, запрещенные в рамках санкций против России, которые необходимы для организации встречи президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщили в американском министерстве финансов.

По его информации, речь идет об операциях, запрещенных рестрикциями «в отношении вредоносной иностранной деятельности, санкциями в отношении Украины/России, которые являются обычными и необходимы для участия или поддержки встреч в штате Аляска между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Российской Федерации». Американские власти разрешили проводить такие операции до 00:01 по восточному времени (07:01 мск) 20 августа.

13 августа глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты могут усилить санкционное давление на Россию, если встреча глав двух государств не увенчается успехом.

Саммит Россия — США состоится на Аляске в городе Анкоридж 15 августа. Путин и Трамп обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине, в том числе обмен территориями.

Ранее Трамп засомневался в эффективности санкций против России.