В МИД Франции заявили о вкладе США в обеспечение гарантий безопасности Украине

Президент США Дональд Трамп в ходе видеоконференции с лидерами стран Европы заявил, что Соединенные Штаты внесут вклад в обеспечение гарантий безопасности Украине, которые разработала «коалиция желающих». Об этом в социальной сети X заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

По его словам, Трамп также сказал, что «переговоры по территориальным вопросам будут вестись только в присутствии (президента Украины. — «Газета.Ru») Владимира Зеленского» на встрече, которая, как он считает, должна состояться вслед за саммитом РФ — США.

13 августа в Берлине прошла видеоконференция по Украине с участием европейских лидеров. Зеленский лично прилетел в Германию, чтобы поприсутствовать во время онлайн-встречи европейцев с Трампом.

По итогам мероприятия президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Трамп в ходе грядущей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным хочет добиться прекращения огня на Украине.

Саммит Россия — США состоится на Аляске в городе Анкоридж 15 августа. Путин и Трамп обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине, в том числе обмен территориями.

Ранее Зеленский раскрыл, каким должен быть главный пункт переговоров на Аляске.