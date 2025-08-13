Макрон назвал цель Трампа на встрече с Путиным

Макрон: Трамп на встрече с Путиным хочет добиться прекращения огня на Украине

Президент США Дональд Трамп в ходе грядущей встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным хочет добиться прекращения огня на Украине. Об этом по итогам видеоконференции главы Белого дома с европейскими лидерами заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает агентство Reuters.

Также он сказал, что, по словам американского лидера, любые территориальные вопросы можно решать «только путем переговоров с Украиной».

13 августа в Берлине прошла видеоконференция по Украине с участием европейских лидеров. Президент Украины Владимир Зеленский лично прилетел в Германию, чтобы поприсутствовать во время онлайн-встречи европейцев с Трампом.

Саммит Россия — США пройдет на Аляске в городе Анкоридж 15 августа. Путин и Трамп обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине.

Ранее в Киеве испугались, что Трамп навяжет Украине условия мира после встречи с Путиным.