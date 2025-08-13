Зеленский раскрыл, каким должен быть главный пункт переговоров на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что прекращение огня будет главным пунктом переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы говорили про встречу на Аляске. Мы надеемся, что главным пунктом переговоров будет прекращение огня», — сказал глава украинского государства по итогам видеоконференции лидеров европейских стран по Украине, в которой также поучаствовал глава Белого дома.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил по итогам этой видеоконференции, что Трамп в ходе грядущей встречи с Путиным хочет добиться прекращения огня на Украине.

13 августа в Берлине прошла видеоконференция по Украине с участием европейских лидеров. Зеленский лично прилетел в Германию, чтобы поприсутствовать во время онлайн-встречи европейцев с Трампом.

Саммит Россия — США пройдет на Аляске в городе Анкоридж 15 августа. Путин и Трамп обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине.

Ранее в Киеве испугались, что Трамп навяжет Украине условия мира после встречи с Путиным.