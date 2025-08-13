На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бразилия и другие члены БРИКС обсудят ответ на пошлины США

Лула да Силва: члены БРИКС проведут переговоры для ответа на тарифы США
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Члены БРИКС проведут переговоры, в ходе которых обсудят укрепление экономических отношений в ответ на введение США пошлин против ряда стран объединения. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, сообщает ТАСС.

По его словам, соответствующая встреча пройдет в формате видео-конференц-связи.

«Сейчас она организуется. Мы должны обсудить в рамках БРИКС, что мы можем сделать для улучшения экономической ситуации во всех странах, которые пострадали [от введения США пошлин]», — сказал бразильский лидер.

5 августа Лула да Силва отказался звонить президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу для урегулирования экономических разногласий между странами. При этом глава Бразилии готов «проявить вежливость» и позвонить своему американскому коллеге, чтобы пригласить его на конференцию ООН по изменению климата.

30 июля Трамп ввел в отношении бразильских товаров дополнительную пошлину в размере 40%. В Белом доме объяснили, что такие меры приняты в ответ на недавние действия правительства Бразилии, которые представляют собой «чрезвычайную угрозу» национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

Ранее Трамп назвал БРИКС антиамериканским объединением.

