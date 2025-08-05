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Президент Бразилии отказался звонить Трампу для урегулирования разногласий

Лула да Силва: я не буду звонить президенту США
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Adriano Machado/Reuters

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва отказался звонить главе Соединенных Штатов Дональду Трампу для урегулирования экономических разногласий между странами. Об этом сообщает РИА Новости.

Лула да Силва отметил, что он не будет звонить Трампу по вопросам торговли, так как тот не желает разговаривать. При этом бразильский лидер «проявит вежливость» и пригласит своего американского коллегу на Конференцию ООН по изменению климата, которая в ноябре пройдет в Бразилии. Лула да Силва подчеркнул, что если Трамп откажется туда приехать, то это будет решением президента США, а не следствием отсутствия дипломатического жеста со стороны Бразилии.

31 июля Трамп подписал указ о введении пошлин в отношении бразильских товаров в размере 40%. В Вашингтоне объяснили, что такие меры приняты в ответ на недавние действия правительства республики, которые представляют собой «чрезвычайную угрозу» национальной безопасности, внешней политике и экономике США. Кроме того, отмечалось, что повышение пошлин производится в связи с «политически мотивированным» судом, который проходит в Бразилии над экс-президентом Жаиром Болсонару.

Ранее президент да Силва сообщил, что Бразилия перестала зависеть от США.

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