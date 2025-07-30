Американский президент Дональд Трамп назвал БРИКС антиамериканским объединением, действующим против доллара США. Его слова приводит ТАСС.

«БРИКС — это, по сути, группа стран, которые против Соединенных Штатов. И Индия входит в нее, если вы можете в это поверить», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что США не позволят никому «нападать на доллар».

19 июля Трамп заявил, что БРИКС угасает после его угроз ввести пошлины в 10% против участников объединения. Глава Белого дома добавил, что США не могут себе позволить, чтобы американский доллар слабел, однако, если бы страной правил «болван, как последний, он бы допустил» ослабление национальной валюты.

В этот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что высказывания президента США об увядающей роли БРИКС довольно забавны, потому что экономический потенциал входящих в объединение стран является не только самым крупным, но и быстрорастущим. По его словам, американский лидер говорит о желательных для Соединенных Штатов вещах так, будто они уже случились.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Трамп угрожает пошлинами за поддержку БРИКС.