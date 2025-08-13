На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили о двух предложениях Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Axios: Трамп предложил заморозить фронт на Украине и устроить обмен землями
Christopher Furlong/Pool via Reuters

Президент США Дональд Трамп во время видеоконференции с участием его украинского коллеги Владимира Зеленского и лидеров стран Европы предложил заморозить линию фронта на Украине и осуществить дополнительные обмены территориями. Об этом сообщает портал Axios.

«Трамп предложил заморозить большую часть линии фронта там, где она проходит, с проведением дополнительного «обмена территориями», но это может стать де-факто границами, которые не получат международного признания», — говорится в публикации.

По словам источника Axios, глава Белого в ходе своего выступления сказал европейским лидерам, что «он не из этого региона и не может принимать каких-либо окончательных решений по территории». При этом он выразил мнение, что необходимо провести территориальные обмены для достижения сделки по урегулированию конфликта. Американский лидер отметил, что эти вопросы должны обсуждаться между Москвой и Киевом, заявил источник.

До этого замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев, комментируя возможность обсуждения обмена территориями в рамках встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и Трампа, заявил, что территориальное устройство России закреплено в ее Конституции.

Саммит Россия — США состоится на Аляске в городе Анкоридж 15 августа. Путин и Трамп обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине, в том числе обмен территориями.

Ранее Зеленский заявил, что не станет обсуждать обмен территориями с Россией.

Переговоры о мире на Украине
