Трамп высоко оценил переговоры с европейскими лидерами и Зеленским

Трамп остался доволен переговорами с европейскими лидерами и Зеленским

Президент США Дональд Трамп оценил разговор с лидерами европейских стран и президентом Украины Владимиром Зеленским «на 10 из 10». Такую оценку он дал в ходе брифинга в Вашингтоне, передает «Интерфакс».

«Это был хороший разговор. Оценил бы его на 10 из 10. Очень дружеский разговор», — сказал он.

Американский лидер не стал уточнять подробности самого разговора и его итогов.

13 августа украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Берлин для участия в видеоконференции с президентом США и лидерами стран Европы, которую организовал Мерц в преддверии встречи на Аляске.

Участие в разговоре, кроме Зеленского, Мерца и Трампа, приняли генсек НАТО Марк Рютте, вице-президент США Джей Ди Вэнс, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также главы кабминов Италии, Польши и Финляндии.

