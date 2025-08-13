На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп высоко оценил переговоры с европейскими лидерами и Зеленским

Трамп остался доволен переговорами с европейскими лидерами и Зеленским
true
true
true
close
Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент США Дональд Трамп оценил разговор с лидерами европейских стран и президентом Украины Владимиром Зеленским «на 10 из 10». Такую оценку он дал в ходе брифинга в Вашингтоне, передает «Интерфакс».

«Это был хороший разговор. Оценил бы его на 10 из 10. Очень дружеский разговор», — сказал он.

Американский лидер не стал уточнять подробности самого разговора и его итогов.

13 августа украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Берлин для участия в видеоконференции с президентом США и лидерами стран Европы, которую организовал Мерц в преддверии встречи на Аляске.

Участие в разговоре, кроме Зеленского, Мерца и Трампа, приняли генсек НАТО Марк Рютте, вице-президент США Джей Ди Вэнс, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также главы кабминов Италии, Польши и Финляндии.

Ранее в США раскрыли цели Трампа на встрече с Путиным.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами