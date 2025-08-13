ХАМАС выразил заинтересованность в возобновлении переговоров по сектору Газа

Делегация ХАМАС в Каире заинтересована в возобновлении переговоров по Газе

Радикальное палестинское движение ХАМАС хочет скорейшего возвращения к переговорам о прекращении огня в секторе Газа. Об этом делегация движения заявила во время встречи с главой разведки Египта Хасаном Рашидом, прошедшей в Каире, сообщил телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» со ссылкой на официальный египетский источник.

«ХАМАС в ходе встречи выразил свою заинтересованность в скорейшем возвращении к переговорам о прекращении огня и перемирии», — сказал источник.

По его словам, на встречах в столице Египта обсуждаются пути достижения временного соглашения о перемирии сроком на 60 дней.

Источник также отметил, что Каир «активизирует контакты со всеми сторонами для достижения прекращения огня».

13 августа израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) осталось взять под контроль последние два «оплота» палестинского движения ХАМАС и уничтожить их. Он подчеркнул, что важнейшим из этих «оплотов» является город Газа. Глава израильского правительства назвал этот населенный пункт «последним ключевым опорным пунктом» ХАМАС.

Во вторник делегация ХАМАС под руководством лидера движения в секторе Газа Халиля аль-Хайи прибыла в Каир для проведения переговоров с египетскими официальными лицами. Встречи будут посвящены путям прекращения огня в секторе Газа, ввозу гуманитарной помощи и межпалестинским отношениям для достижения национального консенсуса. Кроме того, делегация движения обсудит отношения с Египтом и пути их развития.

Ранее Нетаньяху назвал «лучший способ» положить конец войне в секторе Газа.