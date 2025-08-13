На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ХАМАС будет обсуждать в Каире пути прекращения огня в секторе Газа

ХАМАС проведет переговоры в Каире о путях прекращения войны в секторе Газа
Hatem Khaled/Reuters

Делегация радикального палестинского движения ХАМАС 13 августа проведет встречи в Каире, на которых будут обсуждаться пути прекращения боевых действий в Газе. Об этом со ссылкой на заявление ХАМАС сообщает РИА Новости.

В заявлении говорится, что делегация движения под руководством лидера ХАМАС в Газе Халиля аль-Хайи прибыла в Каир для проведения переговоров с египетскими официальными лицами. Встречи будут посвящены путям прекращения огня в секторе Газа, ввозу гуманитарной помощи и межпалестинским отношениям для достижения национального консенсуса. Кроме того, делегация ХАМАС обсудит отношения с Египтом и пути их развития.

Делегация начала предварительные переговоры к встречам, которые состоятся в среду и будут посвящены путям прекращения войны в секторе, ввозу помощи, прекращению страданий нашего народа в Газе и межпалестинским отношениям для достижения национального консенсуса», - сообщается в заявлении.

Отмечается, что делегация ХАМАС также обсудит отношения с Египтом и пути их развития.

11 августа президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать международную коалицию под эгидой ООН для стабилизации ситуации в секторе Газа.

Ранее в Израиле поручили ликвидировать оставшиеся ячейки ХАМАС в Газе.

Все новости на тему:
Война в Газе
