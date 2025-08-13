На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Финляндии назвал следующие дни для Украины решающими

Президент Финляндии Стубб: следующие дни будут решающими для Украины
true
true
true
close
Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб после онлайн-встречи по Украине заявил, что ближайшие дни и недели могут стать решающими. Об этом он написал в соцсети X.

«Мы работаем вместе над достижением прекращения огня и прочного и справедливого мира. Мы поддерживаем Украину. Ближайшие несколько дней и недель могут быть решающими», — отметил Стубб.

В Германии прошла онлайн-встреча по украинскому вопросу с целью попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл и президент Украины Владимир Зеленский. На встрече Трамп рассказал Владимиру Зеленскому и лидерам европейских стран, что его цели на пятничном саммите с президентом России Владимиром Путиным заключаются в достижении прекращения огня на Украине и в лучшем понимании — возможно ли полноценное мирное соглашение.

Путин и Трамп проведут саммит России и США в Анкоридже на Аляске 15 августа. На встрече они планируют обсудить решение мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее генерал Попов назвал базу на Аляске идеальным местом для встречи Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами