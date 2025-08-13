Президент Финляндии назвал следующие дни для Украины решающими

Президент Финляндии Александр Стубб после онлайн-встречи по Украине заявил, что ближайшие дни и недели могут стать решающими. Об этом он написал в соцсети X.

«Мы работаем вместе над достижением прекращения огня и прочного и справедливого мира. Мы поддерживаем Украину. Ближайшие несколько дней и недель могут быть решающими», — отметил Стубб.

В Германии прошла онлайн-встреча по украинскому вопросу с целью попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл и президент Украины Владимир Зеленский. На встрече Трамп рассказал Владимиру Зеленскому и лидерам европейских стран, что его цели на пятничном саммите с президентом России Владимиром Путиным заключаются в достижении прекращения огня на Украине и в лучшем понимании — возможно ли полноценное мирное соглашение.

Путин и Трамп проведут саммит России и США в Анкоридже на Аляске 15 августа. На встрече они планируют обсудить решение мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее генерал Попов назвал базу на Аляске идеальным местом для встречи Путина и Трампа.