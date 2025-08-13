Генерал Попов назвал базу на Аляске идеальной для саммита РФ — США

Военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где пройдет встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, отличается высоким уровнем защиты. Лидерам государств будет безопасно и комфортно проводить здесь встречу, отметил в беседе с aif.ru генерал-майор Владимир Попов.

«На том аэродроме, о котором идет речь, есть светлая шикарная посадочная полоса, хорошее обслуживание и зимой, и летом. В этом плане база уникальная. <…> На военной базе обеспечат хорошую безопасность президентам. Напомню, климатогеографические условия самой Аляски довольно аскетичные, следовательно, не предполагают большого количества туристов и гостей», — отметил генерал.

Встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа на Аляске на военной базе Эльмендорф-Ричардсон, которая является совместной базой ВВС и Сухопутных войск США. Ожидается, что главной темой переговоров между лидерами двух стран станет ситуация на Украине.

В преддверии саммита Россия — США, в Берлине проходит видеоконференция с участием Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров.

Ранее Зеленский согласился обсудить вопрос обмена территориями, но после прекращения огня со стороны России.