Глава ЕК заявила, что Запад усилил общую линию по Украине

Фон дер Ляйен заявила, что ЕС, США и НАТО укрепили единую позицию по Украине

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз, США и НАТО укрепили единую позицию по Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Заявление об усилении Западом общей линии по Украине глава ЕК она сделала после совещания с участием президента США Дональда Трампа и генсека НАТО Марка Рютте.

Встреча, инициированная Германией, состоялась перед запланированным саммитом лидеров США и России. По словам фон дер Ляйен, стороны намерены продолжать взаимодействие.

Саммит Россия — США пройдет на Аляске в городе Анкоридж 15 августа. Президент России Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине.

Помощник президента Юрий Ушаков объяснял выбор Аляски ее географической близостью к России: делегации смогут просто перелететь через Берингов пролив. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи. Он предупредил, что процесс будет непростым.

