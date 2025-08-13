На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог предрек попытку ЕС сорвать поездку Трампа на Аляску

Политолог Рар: Европа попытается сорвать поездку Трампа на Аляску
true
true
true
close
Jessica Koscielniak/Reuters

Европа не заинтересована в мире на Украине, поэтому будет делать все, чтобы надавить на президента США Дональда Трампа и даже сорвать его поездку на Аляску. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя видеоконференцию представителей Европейского союза (ЕС) и США по Украине.

По его словам, Брюссель и Лондон понимают, что заключение мирного договора возможно только если Украина утратит часть территорий.

«Дело в том, что приобретение Россией новых территорий европейцами расценивается как слом европейской архитектуры безопасности. Для США это не так, а для Европы — да. Более того, еще с 1991-го года основным страхом для ЕС является мысль о том, что будет восстановлена Российская империя», — пояснил Рар.

13 августа в Берлине проходит видеоконференция по Украине с участием европейских лидеров. Президент Украины Владимир Зеленский лично прилетел в Германию, чтобы поприсутствовать на онлайн-встрече европейцев с Трампом. Как ожидается, участники попытаются согласовать позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров глав РФ и США.

Саммит Россия — США пройдет на Аляске в городе Анкоридж 15 августа. Президент России Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Трамп заявил, что «нечестные СМИ» мешают подготовке его встречи с Путиным.

