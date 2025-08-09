Помощник Путина рассказал о подготовке саммита России и США на Аляске

Подготовка к саммиту России и США на Аляске будет непростой. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Ближайшие дни Москва и Вашингтон, конечно, посвятят самой активной, напряженной проработке практических и политических параметров встречи в верхах на Аляске», — сказал он.

Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным 15 августа на Аляске. Ушаков подтвердил слова главы Белого дома.

8 августа сообщалось, что встреча Путина и Трампа может состояться уже на следующей неделе. Среди возможных площадок назывались ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Италия. Президент России счел «подходящим» местом Объединенные Арабские Эмираты, а его помощник Юрий Ушаков подтвердил, что стороны приступили к проработке деталей. При этом белорусский лидер Александр Лукашенко предложил провести переговоры в Минске с участием Владимира Зеленского. Подробнее – в материале «Газета.Ru».

Ранее ООН выразила готовность принять саммит Трампа и Путина.