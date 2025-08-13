На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мерц допустил принятие важных решений на встрече Путина и Трампа

Мерц: на встрече Путина и Трампа на Аляске могут быть приняты важные решения
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

На встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске могут быть приняты важные решения. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции в Берлине после видеовстречи европейских лидеров с главой Белого дома, передает ТАСС.

«Президент США Дональд Трамп теперь хочет начать переговоры о мире на Украине. В пятницу он встретится с президентом России Путиным на Аляске. В Анкоридже могут быть приняты важные решения», — сказал канцлер.

Мерц добавил, что на переговорах Путина и Трампа должны быть соблюдены «основополагающие интересы Европы и Украины в сфере безопасности». По словам канцлера, европейские лидеры донесли данное послание до президента США во время видеоконференции.

Также Мерв в ходе пресс-конференции выразил надежду на подвижки в урегулировании на Украине. По его словам, этот вопрос должен предусматривать безопасности для Киева. Он отметил, что есть надежда на «движение вперед и мир».

Ранее в России объяснили, зачем ФРГ устраивает переговоры с Трампом перед саммитом на Аляске.

Встреча Путина и Трампа
