Мерц выразил надежду на подвижки в украинском урегулировании

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц: есть надежда на движение вперед и мир для Украины

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц после участия в видеозвонке европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду на подвижки в урегулировании на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, вопрос урегулирования на Украине должен предусматривать безопасности для Киева. Он отметил, что есть надежда на «движение вперед и мир». Мерц подчеркнул, что переговоры после саммита президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске следует проводить с участием Украины.

13 августа в Берлине прошла видеоконференция по Украине с участием европейских лидеров. Президент Украины Владимир Зеленский лично прилетел в Германию, чтобы поприсутствовать на онлайн-встрече европейцев с Трампом. Ожидалось, участники попытаются согласовать позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров глав РФ и США.

Ранее в Киеве анонсировали новую встречу в формате «Рамштайн».