В России объяснили, зачем ФРГ устраивает переговоры с Трампом перед саммитом на Аляске

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц организует переговоры в преддверии встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы попытаться продлить украинский конфликт, заявил «Газете.Ru» немецкий политолог, бывший помощник депутата немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» Владимир Сергиенко.

«Мерц видит спасение немецкой экономики в дальнейшей милитаризации, это и есть основной мотивирующий момент во всех действиях правительства Берлина. Соответственно, игра ва-банк заключается не в том, чтобы Соединенные Штаты сделать союзником Евросоюза, а чтобы просто продлить войну на любых условиях», — сказал политолог.

Сергиенко напомнил, что Мерц много общался с Трампом и пробовал его убедить ввести санкции против России, якобы потому что он «понимает Путина, которому знаком только разговор силы».

«Мерц действительно предпринимает неимоверные усилия, чтобы продлить конфликт на Украине. Это не усилия сегодняшнего дня, это постоянная кропотливая работа, и я думаю, что частичный успех будет у европейцев. Частичный успех в том смысле, что они как-то попадут за стол переговоров. Даже если они не попадут, то попадет Украина, которой фактически руководит Европа», — заключил Сергиенко.

13 августа Мерц организует дистанционные переговоры с участием Трампа, генсека НАТО, а также представителей руководства Украины, основных европейских стран, Евросовета и Еврокомиссии.

Кабинет министров ФРГ подтвердил, что участвовать в видеоконференции будет президент Украины Владимир Зеленский, лично прибывший в Берлин.

Ранее стало известно, что Трамп созвонится с Зеленским и лидерами ЕС перед саммитом США — Россия.