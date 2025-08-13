На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США допустили усиление санкций против РФ по итогам встречи Путина и Трампа

Бессент: США могут усилить санкции, если саммит на Аляске пройдет неудачно
Valentyn Ogirenko/Reuters

США могут усилить санкционное давление на РФ, если встреча американского и российского президентов на Аляске не увенчается успехом. Об этом заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в интервью Bloomberg TV.

«Мы ввели вторичные пошлины в отношении Индии за покупку российской нефти. И я могу предположить, что, если дела пойдут плохо, то санкции или вторичные пошлины могут быть повышены», — сказал глава американского Минфина.

Бессент допустил, что санкции могут быть как усилены, так и ослаблены. Кроме того, они могут иметь ограниченный срок действия, а могут быть бессрочными. По его словам, все будет зависеть от того, как пройдет встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа.

Также Бессент повторил свой призыв к европейским странам присоединиться к вторичным пошлинам США против РФ. Он заявил, что сейчас настал момент истины — «или действуйте, или молчите».

До этого Дональд Трамп допустил, что может покинуть переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта после встречи с Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома отметил, что ему ватит «пары минут», чтобы понять, возможна сделка по Украине или нет.

Ранее сообщалось, что на Аляске журналисты осаждают ресторан «Пельмени».

Санкции против России
