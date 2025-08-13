На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог: Трамп навязывает России и БРИКС собственную геополитическую модель

Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

На фоне предстоящей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, политолог Иван Мезюхо обратил внимание на один нюанс. По мнению эксперта, которое приводит Tsargrad.tv, действия главы Белого дома могут привести к пересмотру ключевых принципов международной геополитики.

Он пояснил, что вместо формирования многополярной системы, за что годами выступали Россия и страны БРИКС, мир, как в XX веке, снова может разделиться на блоки. По его словам, модель, к которой стремится Трамп, отличается от времен холодной войны, но сохраняет дух противостояния лагерей.

«Самый яркий пример — это Индия и Китайская Народная Республика. Но, так или иначе, даже вот своими пошлинными воздействиями в отношении Нью-Дели Трамп делает так, чтобы Индия все-таки наладила больше коммуникаций с Пекином и Москвой», — указал Мезюхо.

Переговоры Трампа и Путина состоятся на Аляске 15 августа. Главной темой встречи станет ситуация на Украине. Чего ожидать от встречи лидеров России и США, пригласят ли на саммит Владимира Зеленского и какие вопросы будут обсуждать президенты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД раскрыли позицию России в преддверии встречи Путина и Трампа.

