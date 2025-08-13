На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ ответили, возможны ли территориальные обмены с Украиной

МИД о возможных территориальных обменах: состав России закреплен в Конституции
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Территории, принадлежащие России, закреплены в Конституции страны. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев в ответ на вопрос о возможных территориальных обменах с Украиной, пишет «Интерфакс».

«Этим все сказано. Поэтому что касается целей российской делегации в переговорах на Аляске, то они диктуются исключительно национальными интересами», — сказал Фадеев во время брифинга с журналистами.

12 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга отказалась отвечать на вопрос об обмене территориями между Россией и Украиной. Она заявила, что не хочет вдаваться в подробности, поскольку этот вопрос планируют обсудить президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в рамках встречи на Аляске 15 августа.

До этого президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором отверг какой-либо обмен территориями с Россией в рамках возможного урегулирования конфликта. о его словам, позиция Киева по территориям закреплена в конституции страны, и никто отступать от этого не будет. Зеленский подчеркнул, что украинцы не станут «дарить» свою землю.

Ранее жители Аляски обеспокоились, что Трамп отдаст штат России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами