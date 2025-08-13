В МИД РФ ответили, возможны ли территориальные обмены с Украиной

Территории, принадлежащие России, закреплены в Конституции страны. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев в ответ на вопрос о возможных территориальных обменах с Украиной, пишет «Интерфакс».

«Этим все сказано. Поэтому что касается целей российской делегации в переговорах на Аляске, то они диктуются исключительно национальными интересами», — сказал Фадеев во время брифинга с журналистами.

12 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга отказалась отвечать на вопрос об обмене территориями между Россией и Украиной. Она заявила, что не хочет вдаваться в подробности, поскольку этот вопрос планируют обсудить президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в рамках встречи на Аляске 15 августа.

До этого президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором отверг какой-либо обмен территориями с Россией в рамках возможного урегулирования конфликта. о его словам, позиция Киева по территориям закреплена в конституции страны, и никто отступать от этого не будет. Зеленский подчеркнул, что украинцы не станут «дарить» свою землю.

Ранее жители Аляски обеспокоились, что Трамп отдаст штат России.