Раскрыты детали переговоров РФ и США в преддверии встречи Путина и Трампа

Официальные представители России и США перед встречей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждают сделку, которая остановит конфликт на Украине вдоль нынешних линий фронта. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, Россия хочет оставить за собой контроль над частями Херсонской и Запорожской областей. Уточняется, что эти регионы, согласно Конституции РФ, уже являются российскими.

Аналитик Bloomberg Geoeconomics Алекс Кокчаров также обратил внимание на то, что преимущество Вооруженных сил (ВС) России продолжает расти. Эксперт отметил успехи армии РФ на земле, в частности, финансовую и огневую мощь страны, людские ресурсы, а также моральный дух россиян и территориальный контроль.

До этого газета Politico сообщила, что в США в преддверии встречи Путина и Трампа на Аляске призвали Украину реалистично оценить собственную боеспособность и свой арсенал. В публикации говорится, что администрация США выступает за то, чтобы Киев обратился к прагматичному подходу. При этом автор статьи предполагает, что Украина все еще предпринимает попытки убедить американского лидера поддержать ее «красные линии» в переговорах с РФ.

