США призвали Украину быть реалистом

США в преддверии переговоров российского и американского президентов призвали Украину реалистично подойти к оценке собственной боеспособности, своего арсенала. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Отмечается, что администрация США выступает за то, чтобы Украина обратилась к прагматичному подходу. При этом автор статьи предполагает, что Киев все еще предпринимает попытки убедить президента США Дональда Трампа поддержать ее «красные линии» в переговорах с Российской Федерацией.

15 августа президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее в Европе заявили, что Трамп может пойти на прямую сделку с Путиным.