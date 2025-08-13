На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ГД отвергли сообщения о том, что в команде Трампа нет экспертов по РФ

Депутат Чепа: у Трампа в команде есть эксперты по работе с Россией
Ken Cedeno/Reuters

В штате президента Соединенных Штатов Дональда Трампа есть эксперты по России, вопреки тому, что пишут некоторые западные СМИ. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Я точно знаю, что в команде у Трампа есть специалисты, знающие Россию, с некоторыми даже общаюсь, поэтому это не так», — сказал депутат, комментируя статью Financial Times (FT) о нехватке специалистов у американского лидера.

Парламентарий добавил, что РФ не против помочь президенту США с кадрами, и привел в качестве примера бывшего разведчика Штатов Скотта Риттера, который занимается российской проблематикой уже около 30 лет.

13 августа FT написала, что встреча Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске якобы пройдет без участия американских экспертов по РФ, что серьезно отличается от традиционной дипломатической практики.

Бывший посол США в Болгарии Эрик Рубин заявил изданию, что у американского лидера нет ни одного политического деятеля, который знал бы Россию и Украину и мог бы ему дать совет.

Ранее в МИД РФ рассказали, что стало импульсом к проведению встречи Трампа и Путина.

Встреча Путина и Трампа
