Стал известен предварительный состав команды Трампа на встрече с Путиным

FT: Трамп встретится с Путиным на Аляске без экспертов по России
Reuters

Предстоящая встреча президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина на Аляске пройдет без участия американских экспертов по России, что серьезно отличается от традиционной дипломатической практики. Об этом сообщает Financial Times.

Бывший посол США в Болгарии Эрик Рубин заявил изданию, что можно с уверенностью сказать, что у американского президента нет ни одного политического деятеля, который знал бы Россию и Украину и мог бы ему дать совет.

По словам дипломата, особое беспокойство вызывает отсутствие в команде Трампа утвержденного сенатом помощника госсекретаря по делам Европы, действующих послов в РФ и Украине, а также профильных советников по российскому направлению.

Заместитель пресс-секретаря Анна Келли объяснила ситуацию тем, что по России и по любой другой теме Трамп всегда получает обратную связь от своей команды по национальной безопасности.

15 августа Трамп и Путин проведут переговоры на Аляске. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее в США напомнили об историческом символизме Аляски перед встречей Путина и Трампа.

Встреча Путина и Трампа
