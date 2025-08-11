В США заявили о попытках Зеленского подготовиться к встрече Путина и Трампа

Bloomberg: Зеленский лихорадочно готовится к саммиту Путина и Трампа на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский совместно с представителями европейских стран лихорадочно готовится к саммиту лидеров России и США на Аляске, пытаясь предотвратить утрату Киевом территорий. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

«Зеленский и европейские лидеры лихорадочно проводят виртуальные совещания, <...> чтобы избежать исхода, при котором Украина будет вынуждена пойти на потерю значительной части своей восточной территории», — указано в материале.

До этого Зеленский публично заявил, что конституция страны исключает любые территориальные уступки.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести 15 августа переговоры на Аляске. Главная заявленная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В свою очередь лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, а также Германии, Польши и главы Еврокомиссии выпустили совместную декларацию, в которой указали, что европейские страны готовы продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине.

Ранее Зеленский заявил, что Путин попытается «обмануть» Трампа на встрече лидеров.