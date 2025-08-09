На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Алиев и Пашинян готовы выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Win McNamee/Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян готовы совместно выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом они заявили во время трехсторонней встречи в Белом доме, передает телеканал C-SPAN.

С инициативой выступил Алиев. Идею поддержал Пашинян. Премьер Армении выразил надежду, что президент США пригласит их на церемонию вручения. Трамп ответил, что они будут в первом ряду.

В Белом доме состоялась встреча Трампа с Пашиняном и Азербайджана Алиевым. Политики обсудили процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. По итогам беседы состоялось подписание ряда документов.

Также Трамп на трехсторонней церемонии в Белом доме выразил уверенность в том, что Азербайджан и Армения станут друзьями на долгое время. Кроме того, президент США сообщил о снятии ограничений со стороны Вашингтона на военное сотрудничество с Баку.

Ранее Трамп заявил о скорой встрече с Путиным.

